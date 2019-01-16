Конфликт ученицы и завуча школы в Тольятти попал на видео
16 января 2019 23:10
232
На записи видно, как педагог выбивает предметы из рук школьницы и дает ей пощечину. После еще одной попытки учителя ударить ребенка по лицу девочка кричит: «Вы с ума сошли?»
«Я — да, а ты — нет. Поэтому я хочу, чтобы ты вела себя как положено, девочка-ученица», — отвечает педагог.
По словам автора ролика, преподавательница биологии возмутилась тем, что девочка рисовала на уроке.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
16 января 2019 16:51
Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Закон
247
16 января 2019 16:08
Руководителей управления 46-го ЦНИИ Минобороны обвиняют в мошенничестве в составе организованной преступной группы. По версии следствия, при выполнении... Закон
194
16 января 2019 14:57
Тело женщины с признаками насильственной смерти. Каких либо признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. Закон
167
16 января 2019 09:40
Он задолжал свыше 50 тысяч рублей. Закон
179
15 января 2019 21:19Октябрьский райсуд Самары продлил срок ареста Светлане Моравской ещё на 2 месяца
Она обвиняется в злоупотреблении полномочиями. Закон
556
15 января 2019 17:15
Все обнаруженное ведомством имущество экс-главы Серпуховского района оценивается в 10 млрд рублей. Закон
344
15 января 2019 16:55
В мошенничестве подозревают сотрудников компании «Русская академия развлечений». Закон
300
Происшествия
16 января 2019 23:10
На записи видно, как педагог выбивает предметы из рук школьницы и дает ей пощечину. Происшествия
227
16 января 2019 15:15
Максимальное наказание, которое грозит женщине, лишение свободы на срок до двух лет. Происшествия
169
16 января 2019 14:44
Мать пострадавшей заявила, что судья вышел с ней на связь только через несколько недель — когда инцидент получил огласку. Происшествия
196
Криминал
16 января 2019 21:33
Капитан корабля рассказал, что все пленённые живы, условия их содержания приемлемые. Криминал
205
16 января 2019 13:57
Мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет. Криминал
197
16 января 2019 12:15
Полиция просит очевидцев обращаться. Криминал
244
Видео
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
542
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
719
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
926
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
834
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
1118
2 января 2019 12:12
Регион подводит итоги 2018 года. Социум
747
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1522
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1330
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1680
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2053
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2249
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3472
Мероприятия