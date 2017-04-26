Конфликт из-за девушки обернулся перестрелкой

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Полицейские опросили потерпевших, которые рассказали, что по предварительной договоренности с неким молодым человеком приехали к одному из домов на 9-ой просеке для того, чтобы разрешить конфликтную ситуацию, связанную с их общей знакомой. По словам опрашиваемых, в ходе возникшей ссоры тот самый молодой человек несколько раз выстрелил в их сторону из охотничьего карабина. После получения травм молодые люди самостоятельно вызвали «скорую помощь».Изъятое с места происшествия оружие направлено на экспертизу. Сотрудники органов внутренних дел установили, что карабин принадлежит одному из родственников подозреваемого, и хранился вне сейфа.Задержанный молодой человек 1992 года рождения полностью признался в содеянном. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.