Конфликт двух студентов закончился дракой и возбуждением уголовного дела
30 марта 2018 15:27
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У парня возник конфликт с одним из студентов старшего курса. Полицейские установили, что потасовка между двумя учащимися произошла в подъезде общежития. Разняли оппонентов очевидцы потасовки.
Сотрудники ОВД выяснили, что конфликт двух молодых людей произошел из-за замечания, сделанного пострадавшим студенту старшего курса. Третьекурснику не понравилось подобное «своеволие» со стороны студента младшего курса, и с помощью нецензурной брани он выразил свое недовольство. В итоге словесная перепалка переросла в потасовку, в ходе которой старший из оппонентов нанес младшему телесные повреждения. Как впоследствии было установлено экспертизой, в результате инцидента здоровью пострадавшего был причинен тяжкий вред.
Свою причастность к произошедшему оппонент потерпевшего отрицать не стал. По итогам проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Инспекторы отдела по делам несоверешшнолетних провели со студентами учебного заведения профилактическую беседу. Совместно с сотрудниками уголовного розыска полицейские напомнили слушателям об административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений и о том, как не попасть в тяжёлые ситуации, связанные с нарушением закона. Полицейские привели реальные примеры и разъяснили не только нормы права, но и убедили в неотвратимости наказания за совершенные проступки, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
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