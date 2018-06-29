Колумбийская болельщица попала в ДТП в Самаре
29 июня 2018 18:12
190
По информации очевидцев за рулем иномарки находилась колумбийская болельщица.
Известно, что столкновение не было сильным, пострадавших в ДТП нет.
На месте аварии работали аварийные комиссары, передает samarskie-voditeli.ru.
Фото: соцсети
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
29 июня 2018 19:48
Его поймали за рулем в состоянии наркотического опьянения. Закон
124
29 июня 2018 14:07
«Электрощит» доказывает, что использовавшееся Дмитрием Степановым в производстве устройство для защиты трансформаторов от перенапряжений нельзя считать... Закон
170
27 июня 2018 23:55
Соответствующие изменения были внесены в ПДД в декабре 2017 года. Закон
671
27 июня 2018 20:47
Адвокат Андрея Ковальчука заявил суду Берлина о невозможности выдачи бизнесмена Москве из-за грозящего ему пожизненного срока и состояния российских тюрем. Закон
375
26 июня 2018 15:10
Так как в качестве наказания для них предусмотрены еще принудительные общественные работы и штрафы. Закон
415
22 июня 2018 14:59
Одиночные пикеты, приравненные к митингам; запрет на маски на протестных акциях; уголовное наказание за принуждение к участию в демонстрациях — кого и как ВС... Закон
326
22 июня 2018 07:19
В правительстве решили поставить точку в вопросе регулирования рынка электронных сигарет. Для вейпов и других альтернатив курению не будет отдельного закона.... Закон
332
Происшествия
29 июня 2018 18:12
Столкновение не было сильным, пострадавших в ДТП нет. Происшествия
189
29 июня 2018 13:44
Машины встали от тоннеля на 18 км до Мехзавода. Происшествия
190
29 июня 2018 12:12
Во время путешествия в Болгарию интернетом сына пользовались около 15 детей. Происшествия
205
Криминал
27 июня 2018 12:10
Он решил помочь молодым автомобилистам, но все кончилось трагически. Криминал
350
26 июня 2018 11:06
Первое заседание состоится уже сегодня. Криминал
505
23 июня 2018 09:56
Она получила 14 200 рублей за выдачу больничных 6 работникам. Криминал
628
Видео
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
1961
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
665
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
745
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
188
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
130
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
137
Фоторепортажи
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1266
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2479
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
121
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
505
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
792
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
958
Мероприятия