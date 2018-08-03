Когда действительно жарко: Синоптик потерял сознание в прямом эфире, рассказывая об аномальной жаре
3 августа 2018 17:39
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Ведущая новостей поинтересовалась, всё ли в порядке с ним, однако он ответил: "Да". После этого Марк потерял сознание. Вскоре мужчине вызвали скорую, и сейчас он чувствует себя намного лучше.
После инцидента Марк ещё раз извинился в соцсетях. В свою очередь редакторы канала заявили, что ему не за что извиняться и в прямом эфире может случиться всё что угодно.
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