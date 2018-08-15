Клявлинские полицейские разыскали пропавших двойняшек
15 августа 2018 12:19
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В полицию поступило обращение от жителя 1973 года рождения с. Борискино-Игар Клявлинского района, в котором он просил помочь с розыском его дочерей - двойняшек 2001 года рождения.
По словам заявителя, несовершеннолетние в последнее время просили отвезти их в г. Самару, но отец не давал разрешения, а 21 июля 2018 года они ушли из дома в неизвестном направлении и не отвечали на телефонные звонки.
Сотрудники полиции незамедлительно приняли меры к розыску девушек. Стражи правопорядка подробно опросили заявителя, составили и разослали в территориальные отделы внутренних дел области, а также в соседние регионы ориентировку с фотографиями, описанием одежды, в которой они ушли из дома.
Полицейские обследовали чердачные и подвальные помещения домов, осмотрели заброшенные дома и дачные массивы в районе проживания несовершеннолетних, опросили граждан, которые могли видеть пропавших. Проверке были подвергнуты торговые точки и увеселительные заведения районного поселения. Оперативные сотрудники установили круг знакомых и друзей подростков и опросили их с целью получения какой-либо информации, которая могла бы помочь в поиске. В ходе общения со сверстниками пропавших у полицейских появились сведения, что несовершеннолетние могут находиться со своими молодыми людьми в городе Самаре.
Местонахождение пропавших было установлено. Как выяснили полицейские, все это время они проживали в семьях друзей, чьим родителям говорили, что разрешение от отца получено, и пытались устроится на работу в Самаре. Своё рвение уехать в город мотивировали тем, что не хотят жить в деревне. После проведения профилактической беседы двойняшки были возвращены в семью. Никаких противоправных действий в отношении них не совершалось, сообщает облМВД.
Фото pixabay.com
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