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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Китаянка умудрилась заблокировать iPhone на 47 лет

7 марта 2018 22:39
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В начале года сын китаянки несколько раз попробовал разблокировать мамин iPhone. Двухлетний ребенок хаотично нажимал на виртуальные цифры, желая посмотреть мультики, чем и вызвал долгосрочную блокировку.
С целью защиты данных пользователей Apple предусмотрела отсрочку возможности ввода пароля при многократных неудачных попытках.

Реализована такая защита с целью препятствия взлому методом банального подбора чисел.

Но из-за такого ограничения, по сообщению китайских СМИ, одна из местных жителей рискует попрощаться с айфоном на 47 лет.

В начале года сын китаянки несколько раз попробовал разблокировать мамин iPhone. Двухлетний ребенок хаотично нажимал на виртуальные цифры, желая посмотреть мультики, чем и вызвал долгосрочную блокировку.

Если шесть раз ввести неправильный пароль при разблокировке, iPhone блокируется на минуту. Затем еще на 5, 15, 60 и до бесконечности.

В результате, не слишком заботливая мама сможет разблокировать свой iPhone примерно через 25 миллионов минут или 47 с половиной лет. Правда, есть решение проблемы – полный сброс до заводских настроек. Ранее похожая история произошла с владельцам iPad, сообщает iphones.ru.


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