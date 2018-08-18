Кемеровчанин случайно узнал о своей "смерти" и пришёл на собственные поминки

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Эта история началась в ночь с 2 на 3 августа, когда произошёл пожар в одном из частных нежилых домов. В этой постройке часто собирались люди, ведущие асоциальный образ жизни и злоупотребляющие алкоголем, в том числе бывал там и Сергей. Потому, когда на месте пожара было найдено тело погибшего, подозрение пало именно на Гапеева. Тем более что родные опознали останки погибшего, о чём расписались в материалах экспертизы.Таким образом неизвестный человек оказался похоронен в могиле под именем Сергея Гапеева. Настоящий же Сергей рассказал, что всё это время пропадал в гостях у друга буквально в соседнем доме. От него он случайно и узнал, что несколько дней как официально мёртв. В настоящее время следователи работают с кемеровчанином и его семьёй, чтобы восстановить ему статус живого человека.— Сейчас, когда это всё произошло, когда он вернулся, следственный отдел взял всё это на контроль: он с потерпевшим общается, помогает, объясняет, куда необходимо обратиться и направить документы, как восстановить права живого человека и так далее, — пояснили в пресс-службе СУ СКР по Кемеровской области.Фото: pixabay.com