Катер столкнулся с китом в Японии, 87 человек пострадали
9 марта 2019 18:04
135
Отмечается, что корабль направлялся из порта Ниигата и двигался в сторону острова Садо. Всего на борту находился 121 пассажир, а в хвостовой части судна образовалась трещина размером в 15 сантиметров.
На катере может разместиться до 250 человек.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
7 марта 2019 22:49
Суд отправил ее в воспитательную колонию на 4 года. Закон
492
7 марта 2019 17:46
Суд признал бывшего мэра виновным в получении взятки в 30 миллионов рублей, похищении человека и соучастии в превышении должностных полномочий. Закон
437
6 марта 2019 16:24
Сумма его долга перед ребенком составила 260 тысяч рублей. Закон
456
6 марта 2019 14:58
Хамовнический суд Москвы заочно арестовал бывшего подрядчика космодрома Восточный. Виталия Гинзбурга объявили в международный розыск. Закон
369
4 марта 2019 20:23
В Самарском гарнизонном военном суде начали рассматривать уголовное дело Сергея Абрамова, который до прошлого года служил в ФСБ Тольятти, а теперь обвиняется в... Закон
498
4 марта 2019 16:26
За незаконную вырубку трех дубов. Закон
351
4 марта 2019 14:00
На лесных территориях могут установить специальные трассы для техники. Закон
437
Происшествия
9 марта 2019 18:20
В МИД случившееся назвали провокацией, посольство уже известили об инциденте — российская сторона ждет объяснений. Происшествия
141
9 марта 2019 18:04
Всего на борту находился 121 пассажир, а в хвостовой части судна образовалась трещина размером в 15 сантиметров. Происшествия
134
9 марта 2019 16:32
К месту ДТП выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 3 человек личного состава и 1 единица техники. Происшествия
169
Криминал
9 марта 2019 12:23
Сотрудники полиции устанавливают канал поставки запрещенного вещества. Криминал
196
9 марта 2019 10:27
Неизвестные проникли в дом через окно. Криминал
270
7 марта 2019 13:48
Виновнику грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Криминал
346
Видео
7 марта 2019 11:37Безбилетник залез на ж/д платформу с детской коляской
Был ли в ней ребёнок, неизвестно. Происшествия
234
28 февраля 2019 12:36
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде. Спорт в регионе
753
22 февраля 2019 14:02
Инцидент не повлиял на работу порта. В мире
738
20 февраля 2019 09:36
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура. Происшествия
740
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
1443
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
1288
Фоторепортажи
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
419
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
248
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
710
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1181
23 февраля 2019 17:27
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане. Социум
921
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2896
Мероприятия