Картины мало? В Москве возбудили дело после кражи шубы из Третьяковки

48

Отмечается, что преступление произошло в тот же момент, когда и кража картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Сейчас полицейские продолжают разыскивать преступника.Как уже сообщал Лайф, картина "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи была украдена из Третьяковской галереи прямо на глазах у посетителей — как позже сообщалось, "из корыстных побуждений". Подозреваемый в похищении был оперативно задержан, ему уже предъявлено обвинение.При этом полиция приехала в галерею из-за поступившего сообщения о краже шубы из гардероба.