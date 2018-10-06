Картина Бэнкси за $1,4 млн самоуничтожилась после продажи на Sotheby’s в Лондоне
6 октября 2018 16:11
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В 2006 году художник выполнил единственный экземпляр картины акриловыми красками на холсте. Произведение было заключено в тяжелую позолоченную раму, в которую, как выяснилось в итоге, был встроен шредер.
Изначально картина оценивалась примерно в 250-400 тысяч долларов, однако в ходе аукциона ее продали за 1,4 миллиона долларов. Сразу после удара молотка в раме включился измельчитель бумаги, который изрезал холст на мелкие полоски.
Представители Sotheby’s уже связались с покупателем, он был "удивлен", сейчас обсуждаются дальнейшие действия. Согласно правилам аукциона, покупатель вправе отказаться от лота, если он был поврежден. Однако не исключено, что акция со шредером только повысит стоимость картины.
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