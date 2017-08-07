Капитана баржи из Жигулевска будут судить за столкновение двух судов на р. Кама
7 августа 2017 14:02
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В Татарстане в суд направлено уголовное дело 35-летнего сменного капитана баржи АО "Жигулевский известковый завод", пишет Волга Ньюс.
По версии правоохранителей, по его неосторожности в августе 2017 г. произошло столкновение судов на реке Кама, в районе города Лаишево Республики Татарстан.
По данным надзорного ведомства, во время предварительного следствия было установлено, что ныне обвиняемый капитан нарушил правила плавания на внутренних водных путях и поставил на якорь несамоходное судно на судовом ходу без сигнальных огней. Из-за этого в темное время суток с баржей столкнулся танкер "БалтФлот11". В результате столкновения суда получили технические повреждения, которые собственники оценили в несколько миллионов рублей.
Действия капитана квалифицировали по ч. 1 ст. 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, в силу выполняемой работы обязанным соблюдать эти правила, что повлекло причинение крупного ущерба.
После утверждения Татарским транспортным прокурором обвинительного заключения, уголовное дело направлено для рассмотрения в Лаишевский районный суд Татарстана.
Санкция вмененной капитану статьи обвинения предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.
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