Капитан затонувшего в штате Миссури автобуса-амфибии, где погибли 17 человек, сказал пассажирам не надевать спасательные жилеты
22 июля 2018 20:30
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По ее словам, капитан сказал пассажирам, что им не нужно «беспокоиться и брать спасательные жилеты», потому что они «им не понадобятся». Колеман отметила, что когда ситуация изменилась в худшую сторону, и пассажирам они понадобились, «было слишком поздно». «Я считаю, что многие жизни можно было спасти», — заявила она.
Как отмечает Fox News, в этом крушении погибли девять членов семьи Колеман. По ее словам, удалось выжить только ей и ее племяннику.
В полиции подтвердили, что капитан судна выжил. В американских правоохранительных органах отметили, что спасательные жилеты были на судне, но пока не ясно, воспользовались ли ими пассажиры.
Плавающий автобус затонул на озере Тайбл Рок в пятницу, 20 июля. Во время его рейса начался шторм. В момент инцидента на борту находился 31 человек, а именно два члена экипажа и 29 пассажиров, в том числе несколько детей. Пока неясно, было ли судно перегружено, когда выходило в рейс. По данным полиции, среди погибших — штурман. Четыре взрослых и трое детей были госпитализированы. Возраст погибших составляет от одного года до 70 лет. В российском генеральном консульстве в Хьюстоне заявили, что среди жертв и пострадавших при крушении плавающего автобусе россиян нет.
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