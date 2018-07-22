Я нашел ошибку
Главные новости: 
Кроме того, исполнительным директором управления объединенными киносетями стал Алексей Васянин, ранее возглавлявший команду сервиса «Рамблер/касса».
Александр Мамут вернулся к управлению Rambler Group
В Москве и Королеве прошли обыски. Связанные с утечкой скандалы случаются часто: секретные материалы могут похитить хакеры или случайно показать федеральные телеканалы.
ФСБ расследует передачу данных о российском гиперзвуковом оружии на Запад
В российском генеральном консульстве в Хьюстоне заявили, что среди жертв и пострадавших при крушении плавающего автобусе россиян нет.
Капитан затонувшего в штате Миссури автобуса-амфибии, где погибли 17 человек, сказал пассажирам не надевать спасательные жилеты
В Уральской ассоциации операторов связи прогнозируют двукратный рост тарифов.
Услуги связи в России могут подорожать на 10% из-за финансовых затрат операторов на исполнение «закона Яровой», подсчитала ФСБ
Ранее с таким предложением к президенту США Дональду Трампу обратился президент России Владимир Путин.
США не стали рассматривать предложение Путина о референдуме в Донбассе
Основная часть суммы нужна на увеличение численности и зарплат врачей.
Фонд ОМС попросил у правительства дополнительные 416 млрд рублей в 2019–2021 годах
Размер выплат превысит 470 тысяч рублей. Расходы бюджета на индексацию составят 440 млрд рулей.
Правительство вернет индексацию маткапитала в 2020 году
Всех кто видел девочку просят звонить по номерам 8 (800) 700-54-52; 02; 102.
В Самаре ищут 15-летнюю девочку, пропавшую 21 июля
сегодня  Воскресенье,22 июля, 21:56
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +20 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/07:
USD 63.49
0.22
EUR 73.93
0.45
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Капитан затонувшего в штате Миссури автобуса-амфибии, где погибли 17 человек, сказал пассажирам не надевать спасательные жилеты

22 июля 2018 20:30
152
В российском генеральном консульстве в Хьюстоне заявили, что среди жертв и пострадавших при крушении плавающего автобусе россиян нет.
Капитан затонувшего в американском штате Миссури автобуса-амфибии, где погибли 17 человек, сказал пассажирам не надевать спасательные жилеты. Об этом сообщила одна из выживших в крушении Тиа Колеман, сообщает РБК со ссылкой на Fox News.

По ее словам, капитан сказал пассажирам, что им не нужно «беспокоиться и брать спасательные жилеты», потому что они «им не понадобятся». Колеман отметила, что когда ситуация изменилась в худшую сторону, и пассажирам они понадобились, «было слишком поздно». «Я считаю, что многие жизни можно было спасти», — заявила она.

Как отмечает Fox News, в этом крушении погибли девять членов семьи Колеман. По ее словам, удалось выжить только ей и ее племяннику.

В полиции подтвердили, что капитан судна выжил. В американских правоохранительных органах отметили, что спасательные жилеты были на судне, но пока не ясно, воспользовались ли ими пассажиры.

Плавающий автобус затонул на озере Тайбл Рок в пятницу, 20 июля. Во время его рейса начался шторм. В момент инцидента на борту находился 31 человек, а именно два члена экипажа и 29 пассажиров, в том числе несколько детей. Пока неясно, было ли судно перегружено, когда выходило в рейс. По данным полиции, среди погибших — штурман. Четыре взрослых и трое детей были госпитализированы. Возраст погибших составляет от одного года до 70 лет. В российском генеральном консульстве в Хьюстоне заявили, что среди жертв и пострадавших при крушении плавающего автобусе россиян нет.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
20 июля 2018  19:02
В Сызрани молодого человека за "покушение на убийство" и нападение на фельдшера скорой помощи ждет суд
В Сызрани молодого человека за "покушение на убийство" и нападение на фельдшера скорой помощи ждет суд
  Закон
388
20 июля 2018  18:54
За не проведение проверки в кафе.
Администратор самарского кафе попал под уголовное дело за дачу взятки сотруднику Роспотребнадзора
За не проведение проверки в кафе.  Закон
339
19 июля 2018  21:07
Еще одно нововведение касается возможности заключения наследственного договора - соглашения между гражданином и его наследниками, в котором могут быть определены порядок и условия перехода прав на имущество после его смерти.
Путин подписал закон о праве супругов составлять совместные завещания
Согласно документу, супруги смогут определять любым образом наследников и их доли.  Закон
486
18 июля 2018  15:05
Сотрудник администрации Самары за получение взятки предстанет перед судом
Сотрудник администрации Самары за получение взятки предстанет перед судом
  Закон
381
18 июля 2018  14:55
Обвиняемая получила от двух студентов более 80 тысяч рублей в качестве взятки за закрытие академических задолженностей.
В Тольятти преподаватель за получение от студентов взятки предстанет перед судом
Обвиняемая получила от двух студентов более 80 тысяч рублей в качестве взятки за закрытие академических задолженностей.  Закон
319
17 июля 2018  15:49
В Самаре местные жители, обвиняемые в предложении посредничества во взяточничестве, пойдут под суд
В Самаре местные жители, обвиняемые в предложении посредничества во взяточничестве, пойдут под суд
  Закон
282
16 июля 2018  19:53
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Самарского района города Самары для рассмотрения по существу.
Бывший сотрудник самарской полиции, обвиняемый в получении взятки, предстанет перед судом
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд... Закон
415
Весь список
Происшествия
22 июля 2018  20:30
В российском генеральном консульстве в Хьюстоне заявили, что среди жертв и пострадавших при крушении плавающего автобусе россиян нет.
Капитан затонувшего в штате Миссури автобуса-амфибии, где погибли 17 человек, сказал пассажирам не надевать спасательные жилеты
 В российском генеральном консульстве в Хьюстоне заявили, что среди жертв и пострадавших при крушении плавающего автобусе россиян нет.   Происшествия
134
22 июля 2018  14:17
Движение по дороге остановлено. Пострадавших и разрушений нет.
Строительный кран упал и перегородил дорогу на севере Санкт-Петербурга
Движение по дороге остановлено. Пострадавших и разрушений нет.  Происшествия
272
22 июля 2018  12:23
Ствол дерева переломился напополам.
В Самаре дерево упало на автомобиль и перекрыло проезжую часть улицы Революционной
Ствол дерева переломился напополам.   Происшествия
552
Весь список
Криминал
22 июля 2018  10:27
По факту убийства семилетней девочки в Самаре возбудили уголовное дело
По факту убийства семилетней девочки в Самаре возбудили уголовное дело
На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты. Криминал
399
20 июля 2018  12:41
В Жигулевске задержан мужчина, ранивший ножом квартиранта в шею и лицо
В Жигулевске задержан мужчина, ранивший ножом квартиранта в шею и лицо
Пострадавший сам обратился в больницу. Криминал
243
19 июля 2018  13:11
Бывшего самарского оперуполномоченного будут судить за мошенничество на 500 тысяч рублей
Бывшего самарского оперуполномоченного будут судить за мошенничество на 500 тысяч рублей
Он потребовал от мужчины деньги за отказ возбуждать уголовное дело. Криминал
233
Весь список


Видео
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
516
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
506
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
564
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
730
1 июля 2018  11:11
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
Местные жители гадают, что стало причиной явления.
Происшествия
2298
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
2741
Весь список

Фоторепортажи
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1186
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1133
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2847
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1911
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
3080
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
394
Весь список

Мероприятия
В Тольятти состоится совершенно бесплатный фестиваль "Рок не ради денег"
В Самаре проходит обучающий фестиваль «Дерево»
Елена Лапушкина приняла участие в фестивале "Дерево" в Загородном парке
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда