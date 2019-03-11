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«КамАЗ» с ракетно-пушечной системой «Панцирь» опрокинулся во Владивостоке

11 марта 2019 18:52
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Поврежденная машина в ближайшее время будет доставлена в пункт постоянной дислокации.
На объездной дороге в районе Владивостока перевернулся грузовик «КамАЗ», сообщает управление МВД по Приморскому краю. В результате аварии блокированным оказалось движение на дороге от острова Русский к бухте Патрокл, передает РБК.

«Комсомольская правда Владивосток» сообщает, что на «КамАЗе» был установлен зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», от которого при аварии отлетело несколько частей. Издание указывает, что причиной аварии могло стать плохое качество дороги — просевший асфальт на выходе из поворота.

Vl.ru в свою очередь сообщает, что на повороте образовался небольшой трамплин, при прохождении которого водитель вовремя не сбросил скорость.

В Военной автомобильной инспекции изданию сообщили, что в результате ДТП пострадал водитель: у него несколько ушибов и перелом ключицы.

Вместе с тем начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский рассказал агентству «РИА Новости», что в результате ДТП никто не пострадал. По его словам, поврежденная машина в ближайшее время будет доставлена в пункт постоянной дислокации.

«Панцирь-С» — ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования. Он предназначен для защиты малоразмерных объектов от средств воздушного нападения. Также комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.


Фото:   соцсети


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