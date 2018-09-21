Как звезду "Дома-2" кинули на 6 млн рублей

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— Это было близко к Москве. Я доверилась мужу, он выбирал. Нашли, как нам казалось, отличную квартиру, — говорит она.Семья сразу купила весь дом и внесла необходимую сумму. Дарья сейчас радуется, что они не взяли кредит, в отличие от многих других соседей. Некоторые даже продали свои квартиры и взяли дополнительно кредит.— Жильё было и за 6 млн, и больше. Люди вложили кровные деньги, которые они откладывали годами. Нам может даже земля не достаться, так как потерпевшими нас не признают. Нас больше 100 семей, — говорит Пынзарь.В сентябре 2016 года застройщик, компания "СтройПлюс", должен был сдать объект, но на сегодняшний день фирма выполнила лишь часть работ. Вместе с другими дольщиками Пынзари ежедневно обсуждают обещания строительной компании и готовят судебный иск. О том, что сейчас происходит, Дарья рассказала Лайфу.Дарья и её супруг Сергей должны были получить двухэтажный дом с мансардой, землёй, рядом с рекой. Причём выбирали между двумя районами. Тот дом, куда решили не заселяться, уже стоит. В нём живут другие хозяева.— Когда проезжаем мимо, думаю, ну почему же мы не сделали выбор в эту сторону. Это, конечно, обидно, — говорит Пынзарь.У объекта сменилось несколько застройщиков, которые банкротились один за другим. А жильцов "завтраками" кормят до сих пор.— Каждый раз новые даты. Просят по полгода подождать. В мае говорили, что в январе мы заселимся. Да куда мы заселимся — там нет ничего, — негодует Пынзарь.Дарья не сомневается, что их деньги забрал один из застройщиков, который сейчас живёт за границей. Вернуть своё она даже не надеется.— Надежды вернуть деньги нет. Я надеюсь, что другие люди не будут такими наивными, как мы. Покупайте то, что уже готово, — призывает она.Несмотря ни на что Пынзарь надеется, что справедливость восторжествует. Пока же документы на объект есть, а самого объекта нет.