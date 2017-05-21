КАМАЗ сбил пешехода ночью в Сызранском районе

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Авария произошла сегодня, 21 мая, примерно в 01:40 на 935 км трассы М-5 "Урал" в Сызранском районе области. Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции вызвали врачей, оградили место аварии, после чего опросили водителя большегруза, сообщает облМВД.Находившийся за рулем автомашины «КАМАЗ» мужчина 1976 года рождения двигался со стороны г.Самары в направлении г.Москвы. По предварительным данным, на указанном участке дороги он не проявил должной бдительности и допустил наезд на пешехода - мужчину 1988 года рождения, пересекавшего проезжую часть в неустановленном месте вне зоны пешеходного перехода слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате аварии пешеход, предположительно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, госпитализирован.По данному факту проводится проверка.