КАМАЗ сбил пешехода ночью в Сызранском районе
21 мая 2017 09:35
111
Авария произошла сегодня, 21 мая, примерно в 01:40 на 935 км трассы М-5 "Урал" в Сызранском районе области. Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции вызвали врачей, оградили место аварии, после чего опросили водителя большегруза, сообщает облМВД.
Находившийся за рулем автомашины «КАМАЗ» мужчина 1976 года рождения двигался со стороны г.Самары в направлении г.Москвы. По предварительным данным, на указанном участке дороги он не проявил должной бдительности и допустил наезд на пешехода - мужчину 1988 года рождения, пересекавшего проезжую часть в неустановленном месте вне зоны пешеходного перехода слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате аварии пешеход, предположительно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, госпитализирован.
По данному факту проводится проверка.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
21 мая 2017 11:35
По подсчетам полицейских и судебных приставов, около трети штрафов остаются неоплаченными и подлежат принудительному взысканию. Закон
125
20 мая 2017 20:14
В настоящее время в возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Закон
223
20 мая 2017 15:27
Суд присудил взыскать с осужденного в счет возмещения материального ущерба 52 923 рублей, в счет компенсации морального вреда 1 500 000. Закон
252
20 мая 2017 13:00
Решением суда жительница Исаклинского района женщина приговорена к шести годам в колонии общего режима, ее сын - к пяти. Закон
260
20 мая 2017 10:45
Ведомство сочло нарушением то, что ролик с маркировкой 16+ демонстрировался детям, не достигшим этого возраста. Закон
233
19 мая 2017 21:27
Суд признал их виновным и назначил одному - наказание по совокупности преступлений в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы, другому - 6 лет 6 месяцев лишения... Закон
317
19 мая 2017 16:14
За время проведения двух рейдов стражи правопорядка проверили 12 адресов проживания должников и взыскали с них денежные средства на сумму более четырех тысяч... Закон
205
Происшествия
21 мая 2017 16:45
Женщину задержали и доставили в отдел полиции. Происшествия
3
21 мая 2017 16:43
В настоящее время по статье «Разбой», возбуждено уголовное дело. Происшествия
42
21 мая 2017 15:23
Автомобиль тушили сотрудники МЧС. Происшествия
153
Криминал
21 мая 2017 11:52
В качестве орудий преступления использовались топор, нож и черенок от лопаты. Криминал
153
21 мая 2017 10:27
Он похитил гигиенические средства на 8 тысяч рублей. Криминал
130
20 мая 2017 13:32
В настоящее время по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело. Криминал
251
Видео
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
571
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1227
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1366
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1546
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2844
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1709
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1504
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1141
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
662
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1044
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2296
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3302
Мероприятия