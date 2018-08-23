Из-за землетрясения в столице Венесуэлы "треснул по швам" небоскрёб

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Высотку в 190 метров начали возводить в 1990 году, но через четыре года после финансового кризиса строительство прекратилось. Долгие годы она была занята сквоттерами и расселена властями только в 2015 году.Землетрясение произошло в венесуэльском штате Сукре и также нанесло ущерб соседнему островному государству Тринидад и Тобаго и Гренаде. Информации о жертвах не поступало.