Из-за прорыва в канализационной трубе сточные воды затопили село Русская Борковка: ремонтники откачивали стоки из подвалов домов
15 декабря 2017 17:42
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По словам очевидцев, неприятно пахнущая вода стала поступать в село около половины второго ночи из-за прорыва в канализационной трубе.
Чуть позже это подтвердили в МЧС региона. Было установлено, что рядом с селом произошел прорыв канализационного трубопровода диаметром 1200 мм, который идет из Тольятти.
В результате под водой оказалась улица Калинина, зловонная жижа затопила участки, подвалы и автомобили, а жители села назвали происшествие канализационным коллапсом. Его последствия можно рассмотреть на видео «Патруля Тольятти».
Граждане отмечали, что на протяжении всей ночи они так и не смогли добиться приезда ремонтников на место прорыва, тем временем вода из канализации продолжала поступать на участки.
Утром ремонтные бригады перекрыли канализационный коллектор и до обеда производили откачку стоков с приусадебных участков, а после 12:30 проводилась откачка стоков из подвалов жилых домов. Эвакуация населения не потребовалась, отмечают в МЧС.
Источник: TLT.ru
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