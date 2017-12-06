Из-за погоды самарских водителей просят быть особо осторожными

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Пешеходам необходимо обозначить себя световозвращающими элементами.В связи с погодными условиями, Госавтоинспекция г. Самары рекомендует всем участникам дорожного движения проявлять максимум внимания и осторожности на дорогах, быть дисциплинированными и взаимовежливыми."Убедительная просьба к водителям не предпринимать необдуманных маневров и резких торможений, что может привести к потере контроля над автомобилем в условиях скользкой дороги и снегопада, сохранять дистанцию и боковой интервал движения, быть особенно внимательными при появлении на проезжей части пешеходов, особенно в вечернее и ночное время. Рекомендуем заранее снижать скорость на опасных участках. Не забывайте, всем находящимся в машине в обязательном порядке необходимо пристегиваться ремнями безопасности. Убедительная просьба к водителям не пользоваться личным транспортом без особой необходимости. Не оставляйте его в ночное время вдоль дорог. Это препятствует работе снегоуборочной техники. Автомобили, мешающие расчистке дорог могут быть эвакуированы", - сообщает ГИБДД Самары.Пешеходам же рекомендуем быть внимательными и осторожными при пересечении проезжей части. В темное время суток пешеход должен обозначить себя световозвращающими элементами.