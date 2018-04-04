Из-за коммунальной аварии на Ново-Садовой «утонуло» несколько автомобилей
4 апреля 2018 22:54
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Как отмечают очевидцы, здесь подобного потопа еще не случалось. В результате «утонуло» несколько машин: Lada Priora, BMW и внедорожник (марка не указывается).
Как стало известно от представителей компании «Самарские коммунальные системы», прорыв произошел недалеко от дома № 303а. Участок, на котором случилась авария, заставлен шестью гаражами. Теперь, чтобы добраться до водовода, необходимо вначале убрать незаконно установленные гаражи.
На место выехала аварийная бригада и чиновники районной администрации.
Фото очевидцев/63.ru
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