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Из сейфа постояльца отеля Marriott на Новом Арбате похитили более 22 млн рублей

10 июля 2018 22:28
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Эту информацию подтвердил источник в территориальном отделе полиции.
В понедельник, 9 июля, из сейфа в одном из номеров отеля Marriott на Новом Арбате неизвестный похитил 20 млн руб. и $35 тыс., рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве. Эту информацию подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

«Около 17 часов в отдел полиции по району Арбат обратился Александр Краюшкин, который сообщил, что в конце июня из сейфа отеля неизвестный похитил рубли и валюту», — рассказал собеседник. По его словам, неизвестный взломал сейф, который стоял в апартаментах № 514.

«Было похищено 20 млн руб. и $35 тыс., что по курсу ЦБ составляло на момент похищения 22 млн руб.», — добавил представитель МВД. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК России (кража). Следствие изучает запись камер наружного наблюдения.

В Marriott информацию о краже не подтвердили. «Я не подтверждаю данную ситуацию и не готова комментировать поэтому», — ответила РБК PR-директор отеля Алина Абрамович. После публикации материала Абрамович уточнила, что «кража была совершена не в самом отеле, а в апартаментах, находящихся под управлением компании «Звезды Арбата». «Заявление зарегистрировано 9 июля в полиции района Арбат», — отметила она. «Звезды Арбата» расположены в одном здании со столичным отелем Marriott Novy Arbat и находятся под эгидой Marriott, отмечается на сайте комплекса.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК ответили, что подобная информация к ним не поступала.

По данным телеканала РЕН ТВ, Краюшкин является бизнесменом. В материале РЕН ТВ говорится, что этими же апартаментами в последнее время пользовался депутат от ЛДПР Сергей Жигарев, которого избили 8 июля. В материале РЕН ТВ говорится, что, по одной из версий, к взлому сейфа может быть причастна знакомая Жигарева. ​Сам Жигарев в разговоре с РБК назвал эту версию бредом. «Я этот бред комментировать не буду»​, — ответил он РБК.


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