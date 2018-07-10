Из сейфа постояльца отеля Marriott на Новом Арбате похитили более 22 млн рублей

209

«Около 17 часов в отдел полиции по району Арбат обратился Александр Краюшкин, который сообщил, что в конце июня из сейфа отеля неизвестный похитил рубли и валюту», — рассказал собеседник. По его словам, неизвестный взломал сейф, который стоял в апартаментах № 514.«Было похищено 20 млн руб. и $35 тыс., что по курсу ЦБ составляло на момент похищения 22 млн руб.», — добавил представитель МВД. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК России (кража). Следствие изучает запись камер наружного наблюдения.В Marriott информацию о краже не подтвердили. «Я не подтверждаю данную ситуацию и не готова комментировать поэтому», — ответила РБК PR-директор отеля Алина Абрамович. После публикации материала Абрамович уточнила, что «кража была совершена не в самом отеле, а в апартаментах, находящихся под управлением компании «Звезды Арбата». «Заявление зарегистрировано 9 июля в полиции района Арбат», — отметила она. «Звезды Арбата» расположены в одном здании со столичным отелем Marriott Novy Arbat и находятся под эгидой Marriott, отмечается на сайте комплекса.В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК ответили, что подобная информация к ним не поступала.По данным телеканала РЕН ТВ, Краюшкин является бизнесменом. В материале РЕН ТВ говорится, что этими же апартаментами в последнее время пользовался депутат от ЛДПР Сергей Жигарев, которого избили 8 июля. В материале РЕН ТВ говорится, что, по одной из версий, к взлому сейфа может быть причастна знакомая Жигарева. ​Сам Жигарев в разговоре с РБК назвал эту версию бредом. «Я этот бред комментировать не буду»​, — ответил он РБК.