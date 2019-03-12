Из кузова мусоровоза на полигоне ТБО «Преображенка» выпало тело мужчины
12 марта 2019 18:23
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Полиция Волжского района проводит проверку на предмет возбуждения уголовного дела. Главный вопрос — был ли потерпевший уже мертв на момент попадания в кузов или смерть наступила внутри мусоровоза от сдавливания.
Полигон твердых бытовых отходов «Преображенка» работает в Самарской области с 1989 года, его площадь — 58 гектаров. Основной пользователь полигона — ГУП «Экология».
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