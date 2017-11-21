Из кафе Ставропольского района изъято 132 литра незаконного алкоголя
21 ноября 2017 14:00
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Сотрудники Отдела МВД России по Ставропольскому району задокументировали факт незаконной реализации алкогольной продукции в кафе, расположенном в селе Валы. Продажа спиртного в торговой точке осуществлялась без разрешительных документов.
В отношении владельца заведения общественного питания возбуждено административное производство. Из незаконного оборота изъято 132 литра спиртосодержащей продукции на сумму 32 000 рублей, сообщает облМВД.
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