Из кафе Ставропольского района изъято 132 литра незаконного алкоголя

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Сотрудники Отдела МВД России по Ставропольскому району задокументировали факт незаконной реализации алкогольной продукции в кафе, расположенном в селе Валы. Продажа спиртного в торговой точке осуществлялась без разрешительных документов.В отношении владельца заведения общественного питания возбуждено административное производство. Из незаконного оборота изъято 132 литра спиртосодержащей продукции на сумму 32 000 рублей, сообщает облМВД.