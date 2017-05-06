Из горящей 40-этажной элитки в Москве пожарные спасли 17 детей
6 мая 2017 13:38
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Спасателям удалось спасти людей и не допустить жертв. Как сообщает «Газета.ру», из объятого пламенем здания было эвакуировано 77 человек, в том числе 17 детей. Некоторые из жильцов получили ожоги и отравление угарным дымом: 11 человек, среди которых двое детей, были госпитализированы.
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