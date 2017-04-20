Из Рождествено спасатели эвакуировали мужчину и женщину с инсультом

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В 10.00 помощь потребовалась женщине 1954 года рождения. Медики поставили диагноз инсульт. Для эвакуации был направлен спасательный катер. В 10.35 пострадавшую доставили на спасательную станцию и передали врачам скорой медицинской помощи.Второй вызов поступил в 14.00. Срочная госпитализация требовалась мужчине 1952 года рождения. Диагноз-инсульт. В 14.30 пострадавшего на территории спасательной станции передали бригаде врачей скорой медицинской помощи. В спасательных работах по эвакуации задействовано три спасателя, сообщает пресс-служба ПСС по Самарской области.