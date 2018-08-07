Испанский истребитель случайно выпустил боевую ракету над Эстонией

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ЧП случилось в 15:44 мск в зоне учебных полётов над посёлком Пангоди. Ракета была выпущена в северном направлении. Вместо того чтобы самоуничтожиться, она упала на землю примерно в 70 километрах от Тарту.Начаты поиски ракеты. Её длина 3,7 метра, диаметр 18 сантиметров, у неё есть боеголовка. Жителей региона попросили ничего не трогать, если они найдут ракету первыми.