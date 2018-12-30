Исчезла неделю назад. Полиция задержала попутчика пропавшей клиентки Blablacar
30 декабря 2018 14:02
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— Попутчик И. Ахматовой задержан. Его допрашивают, — сообщает агентство "Москва" со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным ряда СМИ, Ахматова — директор двух московских ресторанов Burger King. Её же попутчик был ранее судим за изнасилование и мошенничество. Женщина не выходит на связь с 23 декабря. Её "ауди" нашли возле торгового центра в Ярославской области.
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