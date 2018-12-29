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Инспекторы ДПС в Красном Яре помогли водителю "шестерки" потушить автомобиль, загоревшийся на дороге

29 декабря 2018 16:18
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Собственными усилиями они смогли остановить возгорание моторного отсека, предотвратив распространение огня.
29 декабря около 09:30 при движении на маршруте патрулирования на служебном транспорте наряд ДПС Красноярского ОГИБДД в составе капитана полиции Максимчева Сергея и лейтенанта полиции Зрелова Сергея заметили, как мимо приезжающая (им навстречу) "шестерка" начала самопроизвольно возгораться.

Вероятно, произошло возгорание топливной системы авто. Инспекторы ДПС взяли огнетушитель служебной а/м и побежали на помощь водителю, начав тушить пламя, оказав помощь водителю у которого не было огнетушителя.

Собственными усилиями смогли остановить возгорание моторного отсека, предотвратив распространение огня, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.


Фото:   пресс-служба ГУ МВД Самарской области
 
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