Инспекторы ДПС в Красном Яре помогли водителю "шестерки" потушить автомобиль, загоревшийся на дороге

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29 декабря около 09:30 при движении на маршруте патрулирования на служебном транспорте наряд ДПС Красноярского ОГИБДД в составе капитана полициии лейтенанта полициизаметили, как мимо приезжающая (им навстречу) "шестерка" начала самопроизвольно возгораться.Вероятно, произошло возгорание топливной системы авто. Инспекторы ДПС взяли огнетушитель служебной а/м и побежали на помощь водителю, начав тушить пламя, оказав помощь водителю у которого не было огнетушителя.Собственными усилиями смогли остановить возгорание моторного отсека, предотвратив распространение огня, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области