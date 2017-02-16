Инспекторы ДПС изъяли у пассажира «Renault Logan» "синтетику"

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Во время составления протокола полицейские заметили, что нарушитель сильно нервничает и подозрительно себя ведет. Тогда стражи правопорядка приняли решение досмотреть мужчину. В присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили в наружном кармане толстовки пассажира бумажный сверток с синтетическим наркотиком массой 7,82 граммов.Полицейские установили, что задержанный имеет постоянное место работы и ранее не был судим.Накануне по факту незаконного хранения наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел выясняют, откуда у мужчины запрещенное вещество и для каких целей оно предназначалось. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.