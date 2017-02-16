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Инспекторы ДПС изъяли у пассажира «Renault Logan» "синтетику"

16 февраля 2017 15:46
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Возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел выясняют, откуда у мужчины запрещенное вещество и для каких целей оно предназначалось.
Вечером 12 февраля  на стационарном посту ДПС в Куйбышевском районе инспекторы ГИБДД остановили автомашину «Renault Logan» под управлением водителя 1989 года рождения. На переднем пассажирском сидении иномарки находился 42-летний житель Новокуйбышевска, который не был пристегнут ремнем безопасности.

Во время составления протокола полицейские заметили, что нарушитель сильно нервничает и подозрительно себя ведет. Тогда стражи правопорядка приняли решение досмотреть мужчину. В присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили в наружном кармане толстовки пассажира бумажный сверток с  синтетическим наркотиком массой 7,82 граммов.

Полицейские установили, что задержанный имеет постоянное место работы и ранее не был судим.

Накануне по факту незаконного хранения наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел выясняют, откуда у мужчины запрещенное вещество и для каких целей оно предназначалось. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.


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Комментарии



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