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Инспекторы ДПС Ставропольского района помогли замерзающей на дороге девушке-водителю поменять пробитое колесо

17 февраля 2017 18:37
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Проезжая по трассе мимо села Васильевка, полицейские увидели на пустынной дороге стоящий автомобиль и растерянную девушку возле него.
Ранним утром 6 февраля экипаж ДПС Ставропольского района в составе лейтенантов полиции Андрея Хомякова и Андрея Нестерова нес службу на маршруте патрулирования "Тольятти-Дмитровград". Проезжая по трассе мимо села Васильевка, полицейские увидели на пустынной дороге стоящий автомобиль и растерянную девушку возле него.

 Полицейские подъехали и поинтересовались, что случилось. Продрогшая автолюбительница (а надо отметить, что в тот день стоял сильный мороз), рассказала инспекторам о своей беде. Оказалось, что она пробила колесо, самостоятельно поменять его не может и уже сильно замерзла. Не мешкая, стражи порядка взялись за дело. Они быстро помогли девушке - поставили запасное колесо. Водитель автомашины смогла продолжить свой путь, а полицейские отправились нести службу.

Автолюбительница, признательная за помощь своим спасителям, направила на официальный сайт Госавтоинспекции письмо. В своем обращении она пишет: «Хотелось бы выразить огромную благодарность сотрудникам ГИБДД Ставропольского района, которые оказали мне помощь на трассе Тольятти-Димитровград. К сожалению, я не знаю имен моих "ангелов-хранителей", но запомнила государственный регистрационный знак служебного автомобиля оказавшего мне помощь экипажа, который проезжал мимо. Я безмерно благодарна им за отзывчивость и помощь, оказанную мне. И очень надеюсь, что до них дойдут мои слова благодарности. СПАСИБО!».

Конечно же, руководители региональной ГИБДД установили имена этих сотрудников и передали им слова благодарности от девушки, попавшей в трудную ситуацию. Со своей стороны, руководство самарской полиции высоко ценит мнение граждан о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных и высокую оценку их деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.


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Комментарии



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