Инспекторы ДПС Самары помогли доставить беременную женщину до роддома

103

К экипажу ДПС обратился молодой мужчина. Он сообщил, что в его автомобиле находится супруга, у которой начались роды. Роженица нуждалась в срочной медицинской помощи. Опасаясь, что самостоятельно им не удастся доехать до роддома из-за большого скопления машин, мужчина попросил посодействовать в этом сотрудников Госавтоинспекции.Брусенцев Максим, понимая всю серьезность положения беременной, незамедлительно передал дежурному сообщение о случившемся и, включив проблесковые маячки, выдвинулся в сторону роддома, сопровождая автомобиль с роженицей.Благодаря слаженным и профессиональным действиям сотрудников полиции все закончилось благополучно. Беременную своевременно доставили больницу, где ей вовремя оказали необходимую врачебную помощь. У счастливого отца родился сын.Сотрудники самарской Госавтоинспекции желают маме и ее малышу здоровья и счастья, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.