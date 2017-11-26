Иностранец угнал в Самаре 7-тонный экскаватор и распродал его по запчастям
26 ноября 2017 14:36
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Погрузчик находился на территории, расположенной возле одного из домов на улице Ново-Садовой. В ходе осмотра места происшествия, а также опроса возможных свидетелей и очевидцев полицейские установили, что хищение произошло около четырех часов утра.
По статье «Кража» было возбуждено уголовное дело.
В результате проверки сотрудниками полиции возможных путей отхода похитителей дорогостоящей техники были получены сведения о возможном маршруте передвижения похищенного имущества. Стражи правопорядка установили, что к пропаже экскаватора может быть причастен ранее не судимый мужчина 1989 года рождения, не имеющий регистрации и постоянного места жительства на территории Российской Федерации.
Сотрудники полиции установили местонахождение злоумышленника. Вскоре 28-летний гражданин одного из соседних государств был задержан. В совершении преступления мужчина признался и пояснил, что похищенное он распродал по запчастям, а вырученные деньги он потратил на личные нужды.
В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается, сотрудники правоохранительных органов устанавливают причастность задержанного к иным противоправным деяниям, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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