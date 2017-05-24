Иномарка провалилась колесом в асфальт над бесхозяйной теплосетью в Самаре

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Вчера, 23 мая, было выявлено повреждение теплосети диаметром 100 мм в районе дома №84 по ул.Фрунзе. В результате повреждения был размыт грунт и образовался провал на проезжей части, в который заехал колесом автомобиль Shevrolet, сообщает ПТС.Данный участок теплосети является бесхозяйным, т.е. не эксплуатируется никакой из организаций. В настоящее время администрация г.о.Самара ведет системную работу по выявлению и передаче в управление АО «Предприятие тепловых сетей» подобных участков в целях повышения надежности теплоснабжения потребителей города. За 2015-2016 гг. в эксплуатацию «ПТС» в общей сложности передано около 200 км бесхозяйных тепловых сетей. Учитывая, что эти коммуникации долгое время никем не обслуживались, их износ достигает свыше 90%.Несмотря на то, что участок теплосети в районе дома №84 по ул.Фрунзе еще не передан в эксплуатацию «ПТС», специалисты Единой теплоснабжающей организации Самары оперативно оградили место производства ремонтных работ и приступили к устранению повреждения.