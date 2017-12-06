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Информация о складывающейся обстановке на месте дорожного затора на федеральной трассе М-5 в Сызранском районе

6 декабря 2017 17:20
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Большегрузный транспорт находится на обочине и в местах стоянок в количестве 100 единиц. Всего к ликвидации дорожного затора привлечено 222 человека и 109 ед. техники, в том числе от МЧС России 77 человек и 16 ед. техники.
По состоянию на 15.30. 6 декабря в целях стабилизации обстановки на месте затора ограничено движение грузовых транспортных средств с 880 км до 960 км федеральной автодороги М-5 «Урал». Большегрузный транспорт находится на обочине и в местах стоянок в количестве 100 единиц.

Определены 10 пунктов обогрева. Из них 4 стационарных пункта, 6 - мобильных пунктов обогрева общей вместимостью 465 человек. Определено 5 автозаправочных станций для заправки автомобилей.

Работают 4 мобильные группы по уточнению обстановки у водителей, находящихся в заторе.

На месте развернут мобильный пункт обогрева на базе Главного управления МЧС России по Самарской области. Разворачивается мобильный пункт обогрева Волжского спасательного центра МЧС России. В пунктах обогрева организовано горячее питание.

Время восстановления движения в полном объеме запланировано на 20.00  6 декабря 2017 г.

Всего к ликвидации дорожного затора привлечено 222 человека и 109 ед. техники, в том числе от МЧС России 77 человек и 16 ед. техники.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения. По возможности отказаться от поездок на дальние расстояния, сообщает пресс-служба облМЧС.



Фото:   пресс-служба облМЧС




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Информация о складывающейся обстановке на месте дорожного затора на федеральной трассе М-5 в Сызранском районе
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