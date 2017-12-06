Информация о складывающейся обстановке на месте дорожного затора на федеральной трассе М-5 в Сызранском районе

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Определены 10 пунктов обогрева. Из них 4 стационарных пункта, 6 - мобильных пунктов обогрева общей вместимостью 465 человек. Определено 5 автозаправочных станций для заправки автомобилей.Работают 4 мобильные группы по уточнению обстановки у водителей, находящихся в заторе.На месте развернут мобильный пункт обогрева на базе Главного управления МЧС России по Самарской области. Разворачивается мобильный пункт обогрева Волжского спасательного центра МЧС России. В пунктах обогрева организовано горячее питание.Всего к ликвидации дорожного затора привлечено 222 человека и 109 ед. техники, в том числе от МЧС России 77 человек и 16 ед. техники.В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения. По возможности отказаться от поездок на дальние расстояния, сообщает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС