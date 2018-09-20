Хозяин ресторана вернул туристке сумочку с русалочкой и 13 тысячами евро

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В "Фейсбуке" девушка смогла найти владельца ресторана Энрико Скеттино и стала умолять его отыскать её имущество, первоначально заявляя, что оставила сумку с 500 евро внутри. Скеттино позвонил в своё заведение и ему сообщили, что не находили никаких сумок.После этого туристка стала присылать ему свои фотографии в слезах и сообщила, что на самом деле внутри находилось 6000 евро и 5000 долларов. Тогда владелец ресторана лично отправился в своё заведение в аэропорту и обнаружил на полу у ножки стула забытую сумку.— Я передал найденную сумку с изображением русалочки Ариэль из мультика Диснея в отделение полиции, даже не открыв её. В полиции уже обнаружилось, что в портмоне внутри сумки было ещё больше денег — 6900 долларов и 6000 евро, — рассказал Энрико Скеттино газете.Забывчивая девушка сообщила, что скоро снова возвращается в Неаполь чтобы забрать деньги и свои вещи.