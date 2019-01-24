Хоккеист российского клуба сломал ногу судье во время матча
24 января 2019 23:56
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— Одиньш получил тяжёлую травму после игрового эпизода и столкновения с одним из игроков, — приводит пресс-служба слова его коллеги, судьи Алексея Анисимова.
В КХЛ отмечают, что это был несчастный случай. В действиях хоккеиста не нашли злого умысла.
Пострадавшего судью доставили в одну из больниц Подольска, где у него диагностировали закрытый перелом обеих костей левой голени со смещением.
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