"Ходил по салону невменяемый". Панина сняли с рейса в Симферополе
17 августа 2018 19:25
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Видеозапись с места случившегося в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).
По словам очевидцев, Панин был вместе со своей дочкой и "ходил по салону невменяемый".
Отмечается, что актёр не слушался стюардов, которые делали ему замечания. В итоге прибывшие сотрудники полиции вывели Панина из самолёта.
При этом сообщается, что из-за данного инцидента с задержанием актёра самолёт вылетел из аэропорта Симферополя с двухчасовым опозданием.
С июня этого года вступили в силу поправки в воздушный кодекс, которые дают право авиакомпаниям вносить буйных пассажиров в чёрные списки. Согласно новым поправкам, решение принимается главой авиакомпании или исполняющим его обязанности. При этом нарушителя необходимо будет уведомить о внесении в чёрный список. Пассажир будет вправе оспорить решение через суд.
Основанием для внесения в чёрный список авиакомпании и последующего отказа в перевозке на все рейсы в течение одного года являются:
- невыполнение распоряжений командира воздушного судна (ч. 6 ст. 11.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях);
- хулиганство на борту (ст. 213 Уголовного кодекса РФ);
- совершение действий, угрожающих безопасной эксплуатации воздушного судна (ст. 267.1 Уголовного кодекса РФ).
Фото: соцсети
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