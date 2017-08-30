Грузовик въехал в людей в центре Москвы, есть пострадавшие
30 августа 2017 22:43
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На улице Каретный Ряд в центре Москвы грузовой автомобиль сбил двух пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Отмечается, что пострадавшими в этом ДТП стали две женщины. Водитель грузовика скрылся с места аварии. Сейчас ведётся его поиск. Объявлен план "Перехват".
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30 августа 2017 22:43
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