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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Грузовик упал с обрыва на аквапарк отеля в Ялте — видео

15 декабря 2018 15:22
436
Водитель не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части, сам он не пострадал, так как успел выпрыгнуть из грузовика.
Грузовик упал с обрыва на находящийся внизу аквапарк отеля "Интурист" в Ялте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по региону, передает life.ru.

По данным ведомства, причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части.

— Никто не пострадал, водитель успел выпрыгнуть, — отметили в МВД.

Обстоятельства аварии выясняются. 

Видео здесь.


Фото: соцсети
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