Грузовик упал с обрыва на аквапарк отеля в Ялте — видео
15 декабря 2018 15:22
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По данным ведомства, причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части.
— Никто не пострадал, водитель успел выпрыгнуть, — отметили в МВД.
Обстоятельства аварии выясняются.
Видео здесь.
Фото: соцсети
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