Грузовик Скания в Самарской области придавил рабочего
24 мая 2017 10:51
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ДТП произошло вчера, 23 мая, пишут в группе «Происшествия Тольятти». Утром водитель доставил резиновую плитку по адресу Вокзальная 118. При разгрузке он находился на водительском сидении. Внезапно транспортное средство покатилось назад. Рабочий, который занимался разгрузкой оказался прижат к деревянным поддонам с плиткой.
На место происшествия прибыла скорая помощь. Мужчину госпитализировали в ГБ5 с предварительным диагнозом перелом обеих ног.
Т.к. водитель находился за рулем транспортного средства, происшедшее было квалифицировано как наезд. По факту были собраны проверочные материалы.
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