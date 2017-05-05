Грабитель отобрал у самарца бутылку коньяка, сотовый телефон и деньги

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Отрабатывая прилегающую территорию, около остановки общественного транспорта на проспекте Металлургов патрульные увидели мужчину, внешность которого подходила под предоставленное потерпевшим описание. Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого, в дальнейшем ограбленный самарец опознал его. Стражи правопорядка доставили задержанного в дежурную часть полиции и передали для дальнейшего разбирательства своим коллегам.В настоящее время в отношении ранее судимого жителя Самары 1959 года рождения возбуждено уголовное дело по статье«Грабеж», сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области.