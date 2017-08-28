Гость Самары едва не утонул на Волге, уставшему пловцу помогли спасатели

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ЧП произошло 28 августа на Волге в Красноглинском районе около т/б "Ивушка".Тонущего мужчину заметили отдыхающие на берегу и в 15.53 вызвали спасателей. Сил для борьбы с сильным течением у мужчины почти не осталось. Вовремя подоспевшие спасатели в 16.10 подняли пострадавшего на борт спасательного катера и доставили до берега. Пловцом оказался житель Донецкой области 1982 года рождения. С мужчиной была проведена профилактическая беседа, сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.Фото: пресс-служба ПСС Самарской области