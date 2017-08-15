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Госавтоинспекция и «Ночной патруль» продолжают выявлять нарушителей ПДД в Самарской области

15 августа 2017 13:05
99
Госавтоинспекция и «Ночной патруль» продолжают выявлять нарушителей ПДД в Самарской области
На дороги вышли 79 участников "Ночного патруля".

Всего в минувшие выходные дни в Самарской области на дороги вышли 79 участников "Ночного патруля". Выявлены двое водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, трое водителей, отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и десять фактов иных правонарушений.

Ночью 13 августа текущего года экипажу дорожно-патрульной службы отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по г. Тольятти от участников «Ночного патруля» поступила информация о том, что по улице Коммунистической движется автомобиль «LADA», водитель которого предположительно находится в состоянии опьянения. Сотрудники Госавтоинспекции остановили указанное транспортное средство. 27-летний водитель от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался. В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Как уже известно, с 1 июля 2015 года повторное (в течение года после истечения срока предыдущего наказания) управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования считается уголовным преступлением. Такие водители привлекаются к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ и будут наказываться штрафом от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами сроком до 480 часов, либо принудительными работами или лишением свободы на срок до двух лет. При этом все санкции сопровождаются запретом занимать определенные должности на срок до трех лет, т.е. лишением права управления транспортными средствами на этот срок.



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