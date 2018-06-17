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Глава МВД Британии рассказал о напавших на него уличных грабителях

17 июня 2018 21:16
По словам Саджида Джавида, грабители на мопеде украли у него мобильный телефон, когда он захотел вызвать такси у лондонского вокзала. Он отметил, что ему повезло больше, чем другим жертвам подобных преступников.
Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид рассказал в интервью The Sun о том, как на него напали уличные грабители, передает РБК.

По словам Джавида, он стоял на тротуаре, когда мимо промчались грабители на мопеде и выхватили у него из рук телефон. «Это случилось в один миг. Я шел от вокзала Euston и достал телефон, чтобы вызвать такси, — рассказал министр. — Он был совсем новым. До того, как я понял, что происходит, его уже не было. Они просто подъехали, схватили его и смылись».

При этом глава британского МВД заметил, что для него все кончилось не так плохо. «Я был зол и расстроен, но подумал, что мне повезло, что меня не ударили ножом или не избили, как многих других жертв этих злостных преступников», — добавил Джавид.



Фото из открытых источников


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