Глава МВД Британии рассказал о напавших на него уличных грабителях

По словам Джавида, он стоял на тротуаре, когда мимо промчались грабители на мопеде и выхватили у него из рук телефон. «Это случилось в один миг. Я шел от вокзала Euston и достал телефон, чтобы вызвать такси, — рассказал министр. — Он был совсем новым. До того, как я понял, что происходит, его уже не было. Они просто подъехали, схватили его и смылись».При этом глава британского МВД заметил, что для него все кончилось не так плохо. «Я был зол и расстроен, но подумал, что мне повезло, что меня не ударили ножом или не избили, как многих других жертв этих злостных преступников», — добавил Джавид.Фото из открытых источников