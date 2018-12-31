Глава МЧС: под завалами дома в Магнитогорске могут находиться от 36 до 40 человек
31 декабря 2018 18:44
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Глава МЧС сообщил на совещании с президентом Владимиром Путиным, что поиски людей осложняет существующая угроза обрушения здания.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что после взрыва газа неизвестна судьба 35 человек, в том числе семи детей. «Мы сейчас для себя выяснили, что в 24 квартирах были 50 человек. У нас есть пофамильный список. Мы сейчас оперируем цифрами (что остается неизвестной судьба) 35 человек», — сказал губернатор.
МЧС РФ распространило список из восьми жильцов дома, призвав их выйти на связь с ведомством.
Утром 31 декабря в Магнитогорске произошел взрыв газа в 10-этажном жилом доме, из-за чего обрушилась секция здания. Официально известно о четырех погибших.
Фото: Илья Московец / ТАСС
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