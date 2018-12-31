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Глава МЧС: под завалами дома в Магнитогорске могут находиться от 36 до 40 человек

31 декабря 2018 18:44
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Поиски людей осложняет существующая угроза обрушения здания.
Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что под завалами 10-этажного жилого дома в Магнитогорске, где взорвался газ, предположительно, могут находиться от 36 до 40 человек, сообщает meduza.io со ссылкой на «Интерфакс».

Глава МЧС сообщил на совещании с президентом Владимиром Путиным, что поиски людей осложняет существующая угроза обрушения здания.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что после взрыва газа неизвестна судьба 35 человек, в том числе семи детей. «Мы сейчас для себя выяснили, что в 24 квартирах были 50 человек. У нас есть пофамильный список. Мы сейчас оперируем цифрами (что остается неизвестной судьба) 35 человек», — сказал губернатор.

МЧС РФ распространило список из восьми жильцов дома, призвав их выйти на связь с ведомством.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошел взрыв газа в 10-этажном жилом доме, из-за чего обрушилась секция здания. Официально известно о четырех погибших. 



Фото: Илья Московец / ТАСС
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