Гастарбайтеры избили задолжавшего им подрядчика больницы Семашко

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В основе конфликта руководства фирмы СКК «Самара» и наемных иностранных рабочих стала невыплата им зарплаты. В частности, директор СКК якобы не рассчитался с братом Абдусаттарова — Анасом, который занимался укладкой плитки на пол и стены хирургического отделения больницы имени Семашко. Сумма долга составляла 30 тыс. руб. Иброхим Абдусаттаров ранее неоднократно предлагал СКК «Самара» строительные объекты и получал с этого проценты. Подряд в больнице имени Семашко нашел тоже он. Формально СКК работала по договору с компанией «Интерстрой», заключенному в декабре 2016 года.«Самарская компания «Комфорт Самара» зарегистрирована в 2015 году по адресу: Самара, улица Луначарского, 34. Основной вид деятельности — строительство. Директор и учредитель — Владимир Леонов.На одной из встреч Иброхим Абдусаттаров приставил нож к животу потерпевшего и вместе с Хохолкиным стал угрожать ему физической расправой. Затем директор ООО «СКК «Самара» получил удар кулаком в лицо, его повалили на землю и избили, с требованием передачи денег. Абдусаттаров забрал портмоне Леонова, где находились документы и 80 тыс. руб. и скрылся.Потерпевший до этого получал sms и звонки с угрозами, все разговоры он записывал на диктофон. В суде Леонов признал наличие долга в сумме 47 тыс. руб. перед братьями Абдусаттаровыми, но не сообщил, когда его выплатит.