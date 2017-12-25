Гастарбайтер ограбил пьяного жителя Безенчука в надежде, что тот его не запомнит

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На адрес заявителя выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили: мужчина находился у своей знакомой, в доме также находилась дочь хозяйки помещения с другом. Когда спиртное закончилось, мужчины решили сходить за ним в магазин. По версии правоохранителей, следуя по одной из улиц поселка Безенчук, мужчина 1982 года рождения, применив физическую силу, не опасную для жизни и здоровья, толкнул потерпевшего на землю и, вытащив деньги из кармана его одежды, скрылся.В ходе опроса участников застолья, сотрудники полиции установили личность злоумышленника, место его регистрации и возможного проживания. Грабителем оказался житель Красноармейского района, приехавший в поселок Безенчук на заработки. Стражи правопорядка задержали мужчину. Сознаваясь в содеянном, злоумышленник пояснил стражам правопорядка, что деньги украл, рассчитывая на то, что потерпевший, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, на следующий день ничего не вспомнит.По данным сотрудников органов внутренних дел, ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за кражу.Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.