ГИБДД Самара: Просьба,помочь в поиске водителя!

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, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигался по ул. Чернореченская от ул.Киевская в сторону ул. Дачная.допустил наезд на пешехода – несовершеннолетнюю девочку 2007 года рождения, которая переходила проезжую часть ул. Чернореченская, в неустановленном для перехода месте, слева направо по ходу движения автомобиля. После ДТП неустановленный водитель с места происшествия скрылся.Всех очевидцев, располагающих какой-либо информацией, просим обращаться по адресу: г. Самара ул. Никитинская 73 «А» или звонить по телефонам 8-937-647-58-98– отделение розыска, 951-91-21 – дежурная часть полка ДПС, сообщает пресс-служба ГИБДД Самара.