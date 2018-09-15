Футболисту "Ливерпуля" проткнули глаз во время матча
15 сентября 2018 23:28
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Виновником инцидента стал бельгийский защитник "шпор" Ян Вертонген, который и попал бразильцу пальцем в глаз. Отмечается, что из глаза Фирмино текла кровь. О степени серьёзности повреждения не сообщается.
Добавим, что "Ливерпуль" одержал победу со счётом 2:1, а сам Роберто Фирмино стал автором победного мяча.
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