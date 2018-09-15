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Футболисту "Ливерпуля" проткнули глаз во время матча

15 сентября 2018 23:28
92
О степени серьёзности повреждения не сообщается.
Нападающий английского "Ливерпуля" Роберто Фирмино в матче чемпионата Англии против "Тоттенхема" получил травму глаза, сообщает life.ru со ссылкой на ттвиттер-аккаунт Squawka News.

Виновником инцидента стал бельгийский защитник "шпор" Ян Вертонген, который и попал бразильцу пальцем в глаз. Отмечается, что из глаза Фирмино текла кровь. О степени серьёзности повреждения не сообщается.

Добавим, что "Ливерпуль" одержал победу со счётом 2:1, а сам Роберто Фирмино стал автором победного мяча. 
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