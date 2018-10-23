Футболистов самарских "Крыльев Советов" Башкирова и Тигиева накажут рублем
23 октября 2018 10:44
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Директор по развитию ФК «Крылья Советов» Александр Шикунов рассказал, как будут наказаны полузащитник Евгений Башкиров и защитник Георгий Тигиев. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». На прошлой неделе оба футболиста были задержаны за езду в пьяном виде. «Их ждет финансовое наказание, и все», — сказал Шикунов.
31 октября в мировом суде Самары рассмотрят дело 27-летнего Башкирова об административном правонарушении. Для рассмотрения дела 23-летнего Тигиева потребуется еще около 10 дней. Медицинское освидетельствование Тигиева не показало следов запрещенных препаратов, как и у Башкирова. В субботнем матче 11-го тура РПЛ с «Уралом» (1:1) Башкиров появился на поле во втором тайме, Тигиев не попал в заявку, пишет СО ОНЛАЙН.
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